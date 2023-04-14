إمام عاشور احتياطيًا.. تشكيل ميتيلاند لمواجهة ألبورج في معركة الهبوط

أعلن توماس ثوماسبيرج، المدير الفني لفريق ميتيلاند، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري إمام عاشور، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ألبورج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الدنماركي في مجموعة تحديد الهبوط.

ويستضيف ميتيلاند، نظيره ألبورج، اليوم الجمعة، بملعب أدرايتسبارك، في اللقاء الذي ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد إمام عاشور على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة اليوم، ليواصل جلوسه على دكة البدلاء للمباراة الرابعة على التوالي.

وجاء تشكيل ميتيلاند لمواجهة ألبورج، على النحو التالي.

حراسة المرمى: لوسل

خط الدفاع: دالسكارد - ستيفان جارتينمان - جونينيو - مادس تيشوسن

خط الوسط: أوليفر سورنسن - مارتينيز - أولسون - أرمين جيجوفيتش

وفي الهجوم: جوستاف إيزاكسن - فريديريك هايسلبرج.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي (الأول في مجموعة الهبوط) الذي يؤهل إلى المرحلة التمهيدية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك برصيد 34 نقطة، فيما يحتل ألبورج المركز الخامس بالمجموعة (قبل الأخير) وفي رصيده 18 نقطة.