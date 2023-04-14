محافظ سوهاج يفتتح صالة اللياقة البدنية بنادي المحليات

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج صالة اللياقة البدنية بنادي المحليات، بحضور عدلي أبو عقيل رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتفقد المحافظ مكونات الصالة المقامة على مساحة ٣٥٠ متر، وتضم أحدث أجهزة اللياقة البدنية ومنها " مشايات سايبكس، أراك دراك سايبكس، أجهزة سحب، أجهزة بنش، عجلات ستار تراك"، ويشرف على الصالة متخصصين في مجال اللياقة البدنية، والطب الرياضي، وأشاد المحافظ بتجهيزات الصالة، والمستوى المتميز الذي وصل اليه نادي المحليات، مطالبا مجلس الإدارة ببذل المزيد من الجهد للوصول إلى أفضل مستوى للنادي.

جاء افتتاح صالة اللياقة البدنية ضمن خطة مجلس الإدارة لتطوير نادي المحليات، وخلق متنفس جديد لأهالي سوهاج، وتحقيق الاستفادة القصوى من النادي الذي يتميز بموقعه المطل على النيل، من خلال العمل على توفير كافة الخدمات الرياضية الترفيهية، والأنشطة المختلفة داخل النادي، للعاملين بالمحليات، وأهالي سوهاج.

وعلى هامش الافتتاح كرم محافظ سوهاج فريق الجودو بالنادي الحائز على مراكز متقدمة ببطولة الصعيد للناشئين والشباب.