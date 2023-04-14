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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دونيتسك: القوات الأوكرانية دمرت أكثر من 70 كنيسة في دونباس

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية دمرت بشكل جزئي أو كلي أكثر من 70 كنيسة في دونباس.

وقال يان جاجين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن "تعرض الكنائس للتدمير كان نتيجة للقصف اللاإنساني للنازيين الأوكرانيين. إن أكثر من 70 كنيسة، إما تضررت أو تم تدميرها بالكامل".

وبحسب جاجين، على الرغم من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية، التي أدت إلى سقوط ضحايا بين رجال الدين وأبناء الرعية، تستمر الخدمات في الكنائس.

وأضاف أنه "في هذا الوقت العصيب، لم تصبح الكنائس مراكز جذب للمؤمنين فحسب، بل أصبحت أيضا مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية".

تجدر الإشارة إلى الكنائس في دونباس كانت في كثير من الأحيان هدفا للقصف الأوكراني، وأسفر قصف بصاروخ "هيمارس" في شهر يناير الماضي، عن مصرع قس وإصابة راهبة مسنة، بعدما استهدف الجيش الأوكراني ديرا في قرية نيكولسكويه قرب مدينة أوغليدار في دونيتسك.

دونيتسك القوات الأوكرانية دمرت كنيسة دونباس