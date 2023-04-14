صورة.. حلا شيحة منتظرة الإفطار في مطعم بكندا: "ببقى عصبية وأنا جعانة"

نشرت الفنانة حلا شيحة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور لها من أحد مطاعم دولة كندا فى انتظار الإفطار .



وعلقت شيحة على الصور، قائلة: "لحظات قبل الفطار، فى كندا بنفطر ٨:٢٠ بالليل، ببقى عصبية وأنا جعانة".

كانت الفنانة حلا شيحة قد أثارت الجدل الفترة الماضية بسبب خلع الحجاب، بعد أن اعتادت على العودة للفن ثم الاعتزال وارتداء الحجاب لأكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحه السينمائية فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى، حلا شيحة، ماجد الكدوانى، سوسن بدر، تأليف تامر حسنى والإخراج سارة وفيق .

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