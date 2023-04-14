إصابة حارس يد الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة إصابة عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بقطع في الرباط الصليبي وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك أمس بنصف نهائي كأس مصر.



ويخضع عبد الرحمن حميد لإجراء عملية جراحية خلال الأيام القادمة ويغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 9 أشهر للتعافي من الرباط الصليبي.



تعرض عبد الرحمن حُميد حارس مرمى كرة اليد بالنادي الأهلي إلى إصابة في الركبة خلال مباراة الزمالك التي أقيمت أمس بنصف نهائي كأس مصر وفاز بها الأهلي بنتيجة 27-25، وتأهل رسميًا إلى نهائي البطولة.



وأصيب “حُميد” في الدقيقة السادسة من أحداث الشوط الثاني من المباراة، حيث سقط في كرة مفاجأة بعد حدوث لف في ركبته، وشارك عبد الرحمن طه بدلًا منه.



وقدم حُميد شوطًا أول ومميز حيث قام بالتصدي لـ10 تصويبات بنسبة تخطت الـ 40%، كما نجح في التصدي إلى 4 رميات جزائية من منطقة الـ 7 أمتار، واستطاع التصدي لثلاث كرات في بداية الشوط الثاني قبل أن يخرج مصابًا.