اليابان توقف مهمة البحث في أعماق البحار عن المروحية المفقودة بسبب خلل فني

أعلنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، إيقاف مهمة البحث في أعماق البحار عن المروحية التي فقدت الأسبوع الماضي قبالة محافظة "أوكيناوا" الجنوبية، وذلك بسبب خلل فني.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الذاتي استعانت اليوم بغواصين متخصصين للبحث في موقع التحطم، إلا أن المهمة ألغيت قبل الوصول إلى العمق المستهدف بسبب جود خلل فني.

يأتي ذلك بعدما عثرت فرق البحث أمس على ما يبدو أنه جزء من المروحية التي اختفت من على الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة عسكرية في جزيرة مياكو في 6 أبريل الجاري، وكان على متنها 10 أفراد.

وتخطط قوات الدفاع الذاتي اليابانية لاستئناف عمليات البحث في أعماق البحار صباح الغد.