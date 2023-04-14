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الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

عودة الصعود.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
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زادت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 بمقدار 5 جنيهات في الجرام الواحد علي الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية بمحلات الصاغة.


وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 أكثر الأعيرة الذهبية تداولا نحو 2255 جنيه للبيع و 2275 جنيه للشراء.


بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 2577 جنيه للبيع و 2600 جنيه للشراء


سجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 1933 جنيه للبيع و 1950 جنيه للشراء


ووصل سعر الجرام من  عيار 14 نحو 1503 جنيه للبيع و 1517 جنيه للشراء


ووصلت أوقية الذهب نحو 80.15 ألف جنيه للبيع و 80.9 ألف جنيه للشراء


سجل سعر كيلو الذهب حوالي 2.58 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء 


ووصل سعر الجنيه الذهب حوالي 18.2 ألف جنيه للشراء.
 

سعر عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 18 سعر عيار 14 سعر الجنيه الذهب