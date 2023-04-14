عودة الصعود.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

زادت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 بمقدار 5 جنيهات في الجرام الواحد علي الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية بمحلات الصاغة.



وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 أكثر الأعيرة الذهبية تداولا نحو 2255 جنيه للبيع و 2275 جنيه للشراء.



بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 2577 جنيه للبيع و 2600 جنيه للشراء



سجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 1933 جنيه للبيع و 1950 جنيه للشراء



ووصل سعر الجرام من عيار 14 نحو 1503 جنيه للبيع و 1517 جنيه للشراء



ووصلت أوقية الذهب نحو 80.15 ألف جنيه للبيع و 80.9 ألف جنيه للشراء



سجل سعر كيلو الذهب حوالي 2.58 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء



ووصل سعر الجنيه الذهب حوالي 18.2 ألف جنيه للشراء.

