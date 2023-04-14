"الأطباء": العيادات الخاصة غير مطالبة بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية

قال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة العامة لأطباء مصر، إنه طبقا لما أوضحته مصلحة الضرائب في بيانها بشأن الفاتورة الإلكترونية، فإن الأطباء الذين يعملون في عيادتهم الخاصة مع مرضاهم فقط وليس لهم تعامل مع مستشفيات أو هيئات أو كيانات، غير مطالبين بالتسجيل بالمنظومة الإلكترونية، أما بالنسبة للأطباء الذين لهم تعاملات مع مستشفيات أو هيئات أو كيانات ملتزمة بالمنظومة الإلكترونية فإن عليهم التسجيل .

وأشار أمين عام النقابة، إلى أن الفئة الأولي غير مطالبة بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية، في حين أنهم قبل ذلك كان عليهم التسجيل ثم تقديم طلب ارجاء لحين تطبيق الايصال الالكتروني .

كان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد قال إنه في ضوء مد أجل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 ، وذلك لمنحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم وزيادة الوعي فيما يختص بتطبيق المنظومة والرد على كافة الاستفسارات ، تم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات المهنية مثل نقابة المحامين ، ونقابة المهندسين ، ونقابة الأطباء ، والنقابات الفنية وغيرها ، وذلك لإيجاد حلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذا المشاكل الضريبية .

وفي ضوء ما انتهت إليه الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف النقابات أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية .

أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الالكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية ، ومطالبة بإصدار فواتير الكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات .

وأكد مختار توفيق أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابات المختلفة مستمرة في عملها، وعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه النقابات ومصلحة الضرائب.