الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا السبت مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وهناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 16.

العاصمة الإدارية 29 16.

6 أكتوبر 29 15.

بنها 29 16.

دمنهور 27 16.

وادى النطرون 28 15.

كفر الشيخ 28 16.

المنصورة 28 15.

الزقازيق 29 16.

شبين الكوم 28 16.

طنطا 28 15.

دمياط 25 14.

بورسعيد 24 14.

الإسماعيلية 29 13.

السويس 29 15.

العريش 25 13.

رفح 24 12.

رأس سدر 28 16.

نخل 25 13.

كاترين 22 11.

الطور 29 17.

طابا 27 15.

شرم الشيخ 30 20.

الإسكندرية 25 15.

العلمين الجديدة 25 14.

مطروح 24 13.

السلوم 29 16.

سيوة 31 14.

رأس غارب 30 21.

الغردقة 31 20.

سفاجا 31 20.

مرسى علم 30 22.

شلاتين 29 20.

حلايب 27 22.

أبو رماد 26 21.

رأس حدربة 27 19.

الفيوم 30 15.

بني سويف 30 15.

المنيا 32 16.

أسيوط 32 16.

سوهاج 33 17.

قنا 33 18.

الأقصر 34 20.

أسوان 34 21.

الوادى الجديد 35 18.

أبوسمبل 33 20.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 36 26.

المدينة 32 21.

الرياض 28 17.

المنامة 27 22.

أبو ظبي 29 23.

الدوحة 30 21.

الكويت 28 17.

دمشق 24 09.

بيروت 23 16.

عمان 24 12.

القدس 23 11.

غزة 22 14.

بغداد 27 13.

مسقط 33 26.

صنعاء 26 11.

الخرطوم 40 26.

طرابلس 22 16.

تونس 23 12.

الجزائر 20 12.

الرباط 23 10.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 22 06.

إسطنبول 23 14.

إسلام آباد 37 21.

نيودلهى 40 25.

جاكرتا 33 24.

بكين 21 09.

كوالالمبور 34 25.

طوكيو 20 13.

أثينا 21 12.

روما 16 07.

باريس 13 06.

مدريد 22 08.

برلين 13 07.

لندن 14 06.

مونتريال 20 10.

موسكو 09 02.

نيويورك 28 16.

واشنطن 28 17.

نواكشوط 32 22.

أديس أبابا 23 13.