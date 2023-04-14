أول صورة لحادث مصرع ضابط شرطة وإصابة مجند على طريق الإسماعيلية الصحراوى

حصلت “البوابة نيوز” على صورة من حادث مصرع ضابط شرطة وإصابة مجند إثر تصادم سيارة الدورية بسيارة تريلا على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

وكان طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، شهد في الساعات الاولي من صباح اليوم الجمعة حادثا مروعا، حيث لقى ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية مصرعه، إثر تعرضه لحادث مروري .



من جانبها كشفت مصادر مطلعة تفاصيل وقوع الحادث، الذي راح ضحيته المقدم كريم أبو ستيت الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، وأصيب شخصين آخرين، وهما مجند وسائق السيارة النقل.

قالت المصادر أن سبب وقوع الحادث تصادم سيارة الدورية وسيارة أخرى نقل بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي المنايف أمام شركة الكهرباء.

أضافت المصادر أن الضابط لقي لفظ أنفاسه الأخيرة فور تعرضه للحادث الأليم، مؤكدة نقله إلي مشرحة الحميات بمحافظة الإسماعيلية ومنها الي القاهرة حيث يشيع جثمانه بمعرفة ذويه من مقابر العائلة.