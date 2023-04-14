على ربيع يشارك جمهوره البرومو الدعائى لفيلم "بعد الشر" وأغنية "سطالنا"

نشر الفنان علي ربيع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " البرومو الدعائى لفيلمه بموسم عيد الفطر "بعد الشر".

وعلق علي ربيع على الفيديو، قائلا: "توكلنا علي الله اعلان فيلم بعد الشر فيلم عيد الفطر المبارك ٢٠٢٣، ان شاء الله تتبسطوا فى العيد في كل سينمات مصر والوطن العربي .. مستني رأيكم".

وشارك ربيع جمهوره جزء من أغنية الفيلم بعنوان "سطالنا" وعلق على الفيديو: "هتدخلو الفيلم اكتر من مره عشان تشوفو الاغنيه ديه.. فيلم بعد الشر فيلم عيد الفطر المبارك ٢٠٢٣".

تدور أحداث الفيلم حول شاب يهرب من زوجته ليقع فى علاقه عاطفيه بفتاه أخرى، ولكن لا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذه، وتتصاعد الأحداث فى إطار كوميدى.

الفيلم بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، أوس أوس، بيومى فؤاد والإخراج أحمد عبد الوهاب.

https://fb.watch/jV8ZuJ3FgG/?mibextid=Nif5oz

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