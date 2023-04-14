بريطانيا تعلن انسحاب القوات الأوكرانية من بعض مناطق باخموت

أعلن الجيش البريطاني انسحاب القوات الأوكرانية من بعض المناطق في مدينة أرتيومفسك (باخموت) الواقعة في إقليم دونيتسك شرقي كييف.

وأوضح الجيش البريطاني حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعةـ أن "القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من بعض الأراضي في مدينة أرتيومفسك (باخموت) مع شن روسيا هجوما جديدا بنيران المدفعية الثقيلة على مدى اليومين الماضيين".

وأشار الجيش البريطاني إلى تحسن التعاون بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة (فاجنر) العسكرية، ما دفعها لشن هجومها من جديد على بلدة أرتيومفسك (باخموت) الأوكرانية، مؤكدا أن الدفاع الأوكراني مازال محتفظا بالمناطق الغربية من البلدة ولكنه يتعرض بشكل مكثف لنيران المدفعية الروسية.

تعد بلدة باخموت، التي كان يعيش فيها نحو 70 ألف شخص قبل الحرب، هي الهدف الرئيسي لروسيا في هجومها الشتوي الكبير الذي لم يحقق حتى الآن سوى مكاسب هزيلة رغم قتال المشاة بضراوة لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وستكون السيطرة على المدينة أكبر انتصار عسكريا لروسيا في ثمانية أشهر، وتقول موسكو إن انتزاع باخموت سيفتح طريقا للسيطرة على مزيد من الأراضي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، مما يمثل هدفا آخر رئيسيا للعملية العسكرية في كييف.