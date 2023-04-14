إيطاليا وكوسوفو تبحثان تعزيز التعاون والآفاق الأوروبية

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مع رئيسة جمهورية كوسوفو فيوزا عثماني سادريو، تعزيز التعاون الثنائي في قضايا رئيسية والآفاق الأوروبية لكوسوفو.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية أن هذا اللقاء يعد جزءا من استراتيجية السياسة الخارجية الجديدة الأكثر تنظيما والطويلة الأمد للحكومة في غرب البلقان، في ضوء التزام روما التقليدي بالاستقرار والأمن واندماج جميع الدول الست في المنطقة في الاتحاد الأوروبي.

وقال تاياني "إن هذه الحكومة منذ تشكيلها، أعادت إطلاق التزام إيطاليا السياسي ووجودها في غرب البلقان، كما يتضح من زيارتي الأولى إلى بريشتينا وبلغراد مع وزير الدفاع كروزيتّو في 22 نوفمبر، والمؤتمر الوطني الذي نظمته في مدينة تريستي يناير الماضي، الذي مهد الطريق أمام زخم متجدد والتزام تجاه منطقة ليست استراتيجية بالنسبة لنا فحسب، بل تشكل جسرا طبيعيا نحو وسط وشرق أوروبا".