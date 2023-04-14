مران الزمالك.. شيكابالا وعبد الله جمعة ينتظمان في التدريبات الجماعية

انتظم ثنائى فريق كرة القدم الأول بنادى الزمالك ، محمود عبد الرزاق "شيكابالا" وعبدالله جمعة ، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك جمعة في المران بشكل طبيعي، بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وغاب بسببها عن المباريات الأخيرة للزمالك.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية وفقا لتعليمات الجهاز الفني، وغاب بسببه عن المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك محمود عبد الرازق “شيكابالا” في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.