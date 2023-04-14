الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 30 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي أجراها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من من 8 إلي 14 ابريل الجاري

تستعرض “البوابة نيوز” أبرز هذه الأنشطة في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف، وجاءت كالتالي:

*السبت 8 ابريل*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين ، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه، مشيراً إلي أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 624,4 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 109,2 ألف شكوى، تم حل 106,4 ألف شكوى بنسبة 97,4 % وجار حل 2811 شكوى مشيراً الى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة ، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم .

*الأحد 9 ابريل*

شارك وزير التنمية المحلية، في احتفالية اطلاق الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة ( 2023/2027 ) تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان بأحد فنادق القاهرة وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسئولين.

وبعد انطلاق التسجيل للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية رئيس الجمهورية وفتح باب التقدم من الأول من أبريل 2023 وحتي نهاية شهر مايو 2023 ، أكد اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية علي تواصل مع المحافظات بشكل دوري لتعزيز إشراك المجتمعات المحلية والبناء علي الدروس المستفادة من الدورة الأولي للمبادرة، كما وجه المحافظين إلى حشد الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للتقدم بمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية .

*الاثنين 10 ابريل*

أعلن اللواء هشام آمنة عن موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل 464 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر فى شهر مارس الماضي باستثمارات 7,7 ملايين جنيه، ليصبح إجمالي ما تم اقراضه منذ بداية العام المالى الحالى عدد 1722 مشروعًا بإستثمارات 29,4 مليون جنيه، منها 1172 مشروعًا للمرأة المعيلة بنسبة 68% من إجمالى المشروعات، وقال وزير التنمية المحلية أن نسبة مشروعات المرأة فى محافظة أسيوط بلغت 100%، وتجاوزت 75% فى محافظات بورسعيد والقليوبية والبحيرة والاسماعيلية والبحر الأحمر.

شارك وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير، في ضوء بدء التشغيل التجريبي المحدود، وانتهاء الأعمال في العديد من القطاعات منها مبنى المتحف، والبهو العظيم والدَرَج العظيم، وميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة بالمتحف والمباني الخدمية، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصةً ما يتعلق بقاعات وصالات العرض، ومتحف مراكب الملك خوفو، وتجهيزات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جهود تطوير مجتمع "جزيرة الوراق العمراني" واستعراض الموقف التنفيذي للإسكان والمرافق بالمرحلة العاجلة، ومتابعة حصول أهالي الجزيرة على التعويض الرضائي المناسب، سواء من وحدات بديلة، أو تعويض مالي أو خلافه.

*الثلاثاء 11 ابريل*

أكد وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة حتي بعد عيد الفطر المبارك خاصة المنتجات التي يقبل عليها المواطنين في الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك، ووجه المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطرى والتموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مع إستمرار عمل معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة، والمتابعة المستمرة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين .

*الأربعاء 12 ابريل*

اجتمع وزير التنمية المحلية مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لاستكمال مناقشة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوي برامج البنية التحتية الجارية على مستوي المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقيم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، و اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط ، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين ، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي ببيت القاهرة بالفسطاط.

وحضر وزير التنمية المحلية، اجتماع الحكومة الأسبوعي رقم 236؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحداتهم المخصصة لهم في مدينة بدر .

وشارك اللواء هشام آمنة ، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به .

*الخميس 13 ابريل*

احتفلت وزارتا التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بختام فعاليات ورشة عمل الإدارة الرقمية للمشروعات تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تم تنفيذها خلال الفترة (8-12) أبريل 2023 بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، تحت إشراف المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية.