مصرع 3 أشخاص إثر انهيار جليدي في إيطاليا

لقي 3 أشخاص كانوا يتدربون كي يصبحوا مرشدين في منطقة جبال الألب مصرعهم إثر انهيارا جليديا على الحدود الشمالية الغربية لإيطاليا مع فرنسا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكانت فرق الإنقاذ في جبال الألب قد أوقفت عمليات البحث أمس الخميس جراء سوء الأحوال الجوية بعد الانهيار الجليدي في فال دي رم قرب سلسلة جبال غران باراديزو في إقليم فاللي دا أوستا، أحد الأقاليم العشرين المكونة للأراضي الإيطالية.

واستأنف رجال الإنقاذ اليوم الجمعة أعمال البحث وعثروا على جثث الطلاب الثلاثة والتي تم نقلها إلى أوستا لتحديد هويات الضحايا بشكل رسمي، وفق ما أعلن فيلق الإنقاذ.

وقال الفيلق إن الطلاب الثلاثة من المجلس الوطني لمرشدي جبال الألب الإيطالي كانوا في جولة تدريبية عندما وقع الانهيار الجليدي.

وعلق مرشدهم هو الآخر في الانهيار الجليدي لكنه نجا وأبلغ السلطات.