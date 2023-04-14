ريم رؤوف: شخصية سميرة في "عملة نادرة" تحدى.. ومشهد دس السم هو الأصعب

أكدت الفنانة ريم رؤوف أن إختيار المخرج ماندو العدل لها لتجسيد شخصية سميرة زوجة الفنان أحمد عيد فى مسلسل "عملة نادرة" كان بمثابة تحدى فنى لها، خاصة أنها جسدت العام الماضى شخصية مقهوره فى مسلسل "فاتن أمل حربى" وهو عكس شخصية سميرة.

وتابعت فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": ألعب شخصية بدائية فى كل شئ، وتمنع أى إمرأة من الإقتراب من زوجها فهى غيورة جدا، وكان مشهد دس الدسم لنادرة فى المسلسل ومحاولة قتلها هو الأصعب لأنه عكس شخصيتى تماماً.

وأضافت ريم رؤوف: “سعيدة جداً بالعمل مع النجوم الكبار فى المسلسل وتحت قيادة مخرج رائع، وليا الشرف أشتغل مع أحمد عيد كان واحشنا جدا، وكل فريق العمل أجوائهم رائعة وهى اللى هونت علينا التصوير لفترات طويلة فى أماكن بعيدة".

المسلسل بطولة نيللى كريم، أحمد عيد، جمال سليمان، ريم رؤوف، تأليف مدحت العدل والإخراج محمد جمال العدل .

يذكر أن الفنانة ريم رؤوف تشارك فى الموسم الرمضانى بمسلسل "عملة نادرة" ومسلسل "الصندوق" الذى بدأ عرضه فى النصف الثانى من رمضان.

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