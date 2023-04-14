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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس استعدادا لاستقبال عيد القيامة

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الجمعة، جولة تفقدية في محيط الكنائس بمراكز طنطا، كفر الزيات وبسيون، وحي أول وثان طنطا وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد.

وأطمأن المحافظ على قيام رجال الوحدات المحلية بالانتهاء من أعمال النظافة في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح إبى جانب دهان البلدورات وقص وتقليم الأشجار.

ووجه محافظ الغربية  باستمرار تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في نطاق الكنائس ولحين انتهاء الأعياد.

وخلال الجولة تفقد رحمي (كنيسة الملاك، كنيسة الحمرا، كنيسة الأقباط الإنجيليين، مطرانية طنطا، كنيسة ماري جرجس ، كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنة، كنيسة سيدة البشارة) بحي أول وثان، إلى جانب تفقد كنيسة العذراء مريم وكنيسة الشهيد العظيم أبوسيفين بكفر الزيات، واختتمت الجولة بتفقد كنيسة الشهيد العظيم ماري مينا العجائبي ببسيون وكنيسة ماري جرجس الروماني بقرية برما.

رافق المحافظ خلال جولته  الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا و عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

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IMG-20230414-WA0053

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الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الكنائس الوحدات المحلية المراكز والمدن