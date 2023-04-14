مات صائما.. تفاصيل وفاة ضابط وإصابة شخصين آخرين في حادث الإسماعيلية الصحراوي

شهدت محافظة الإسماعيلية حادثا أليما في الساعات الأولي من صباح اليوم بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى راح ضحيته ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية وأصيب شخصان آخران.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير امن الإسماعيلية إخطارا من شرطه النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة الشرطة وسيارة أخري نقل بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي بالمنايف أمام شركة الكهرباء اصفر عن وفاه المقدم كريم ابو ستيت الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، وإصابة مجند وسائق.

وبحسب اقوال زملائه ان الحادث وقع في تمام السادسة من صباح اليوم الجمعة، اثناء تفقده الخدمات ونقاط التفتيش بالطريق الصحراوي.

من جانبها قالت مصادر طبية، أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من مجند شرطة إبراهيم حسن إبراهيم، اشتباه بعد ارتجاج صدمه عصبية، وجروح متفرقه، وسائق السيارة النقل ويدعي طارق السيد البندارى، ٥٥ عام، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

أضافت المصادر أن الضابط لفظ أنفاسه الأخيرة فور تعرضه للحادث الأليم، مؤكدة نقله إلي مشرحة الحميات بمحافظة الإسماعيلية ومنها الي القاهرة حيث يشيع جثمانه بمعرفة ذويه بمقابر العائلة.

من جانبها أوفدت مديرية أمن الإسماعيلية برئاسة اللواء محمود عاشور مدير الأمن، وفد رسمي لاستكمال الإجراءات الرسمية وتشييع جثمان فقيدهم الي مثواه الأخير.