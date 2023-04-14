رئيس جامعة المنيا يُرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد



بعث الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، معبراً فيها عن خالص تهنئته القلبية باسم جامعة المنيا ومنتسبيها لهذه المناسبة السعيدة، التي تعزز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها، داعياً الله أن يُعيد هذه الأيام على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط والخير، وأن يبقى وطننا الغالي دائماً وأبداً رمزاً لتماسكنا وتكاتفنا، وصوناً لأمن الوطن ووحدته، واستقراره.

وأكد د. فرحات أن جميع المصريين في هذه الأيام المباركة يتشاركون الفرحة والاحتفال وتبادل التهاني بعيدي الفطر المبارك وعيد القيامة، لتتعانق مشاعر الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، ولتعزز مشاعر المحبة والمودة بين جميع المصريين، وكل عام وأنتم بخير.