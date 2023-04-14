إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حريق شب داخل شقة سكنية في المعادي

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلة فى حريق شب داخل شقة سكنية بشارع المعهد الديني بالمعادي.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة عمليات النجدة مفاده بورود بلاغا يفيد باندلاع حريق مع ارتفاع ألسنة اللهب داخل شقة سكنية بالمعادي بدائرة القسم.

وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات من الإطفاء لإخماد الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق ومحاصرته ومنع امتداده للأماكن المجاورة، وجرى تنفيذ عملية التبريد من قبل رجال الحماية المدنية بالقاهرة وتمت السيطرة عليه، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقيهم العلاج اللازم.