انقطاع النفس في أثناء النوم خطر على الإدراك

أفادت دراسة حديثة في "كينجز كوليج بلندن" عن أن انقطاع النفس في أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى فقدان وظيفة الإدراك، في وقت مبكر من منتصف العمر عند الرجال.

ويعتبر البحث الذي نشرته مجلة "فرونتيرز إن سليب" فريدا من نوعه، لأن جميع المشاركين فيه كانوا يتمتعون بصحة قوية بلا أمراض مصاحبة، يمكن أن تكون سبب ارتباط توقف التنفس أثناء النوم بالإدراك.

وعادة ما يشخص انقطاع النفس أثناء النوم لدى مصابين بارتفاع ضغط الدم، أو فرط شحميات الدم، أو السكري، أو بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو أمراض التمثيل الغذائي الأخرى.

لكن هذه الدراسة شملت 27 رجلا قد انقطاع النفس الانسدادي عند النوم لديهم، في غياب أي سبب معروف،

ومتوسط أعمارهم 42.6عاما، بالإضافة إلى 7 أخرين مجموعة للمقارنة.

ووجد الباحثون أن انقطاع النفس الانسدادي مرتبط بضعف الوظيفة التنفيذية، والذاكرة المكانية البصرية، واليقظة أو الانتباه المستمر، والوظيفة الحركية النفسية، والتحكم في الانفعالات لدى المشاركين.

وتفيد التقارير الطبية إلى أن 936 مليون رجل وامرأة حول العالم أعمارهم بين 30 و69 عاما يعانون من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من الخفيف إلى الحاد.