محافظ قنا يجرى جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائي

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، وذلك لمتابعة سير العمل بالمجزر الآلي ومحطة تربية وتثمين الدواجن ومشروع الصوبات الزراعية ومحطة الألبان رقم 1 ، رافقه حسام حموده السكرتير العام للمحافظة والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري والدكتورة وردة بدوي مدير عام مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

تابع محافظ قنا، ذبح دفعة جديدة من الدواجن بالمجزر الآلي والتي يتم تربيتها بمشروعات الأمن الغذائى بطاقة 40 ألف دجاجة، وذلك تحت إشراف الطب البيطري، موضحا أنه يتم طرح الدواجن ومنتجاتها بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين ، حيث تشمل تلك المنتجات دواجن مجمدة وطازجة ، ووراك صافى ، صدور بالأجنحة ،صدور سوبر ، دبوس وراك ، أجنحة ،مفروم دواجن ، كبدة صافى ، فيليه ، قوانص وقلوب .

كما أطلع الداودي علي سير العمل بمشروع إنتاج البيض لمتابعة استلام دفعة جديدة بطاقة 20 ألف فرخة ، حيث يضم المشروع 3 عنابر بطاقة إنتاجية 560 كرتونة بيض يوميا ، كما تفقد محطة إنتاج الدواجن والتي تضم 2 عنبر وتنتج عدد 25 ألف فرخة في كل دورة .

وتفقد محافظ قنا، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى - طماطم بلدي - خيار - فلفل حار - فلفل رومي - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود ) و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما تابع سير العمل بمحطة الألبان رقم 1 للاطمئنان على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية ووجه بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

يذكر أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي والتي تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.