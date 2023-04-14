شاهد.. إقبال جماهيري على منافذ وزارة الداخلية لشراء السلع بأسعار مخفضة

تشهد منافذ وزارة الداخلية إقبالا جماهيريا كبيرا رصده مقطع فيديو يبرز توفير الوزارة كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%.

في نفس السياق واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، وذلك تزامنًا مع الأعياد والمناسبات "عيد القيامة - عيد الفطر المبارك" لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

فيما تقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالى 1074 فرع على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إقامة 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا 36 معرض فرعى أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

https://www.youtube.com/watch?v=X0sgoLHm1ew