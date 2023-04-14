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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مي كساب: أنا نجمة صف أول.. وزيادة أجري من العام المقبل

اسمها ابراهيم ومي
اسمها ابراهيم ومي كساب
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تصدرت حلقة مي كساب في برنامج حبر سري مع الاعلامية اسما ابراهيم ترند اليوتيوب واحتلت رقم ١ في مصر، وتصدرت تصريحات مي كساب خلال الحلقة ترندات مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وجوجل وتويتر بعد التصريحات المثيرة لنا خلال الحلقة.

وقالت مي كساب خلال استضافتها في برنامج حبر سري والتي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم: بعد جعفر العمدة أنا نجمة الصفوف الأولى وهعلي أجرى من السنة الجاية، ومحمد سامي حقاني وبيقف مع الحق وعشان خاطر محمد سامي أعمل أي حاجة.

وتحدثت مي كساب عن أمكانية تقديم مشاهد جريئة وقالت: مش هقدر أعمل حاجة ولادي يخجلوا منها لأنهم أهم حاجة في الدنيا.

وكشفت مي كساب: شخصية ثريا في جعفر العمدة نجحت عشان صادقة، ومحمد رمضان ميتشبعش من التمثيل معاه وطاقة جبارة وانا استمتعت بالتمثيل معاه لأنه جبار.

وتابعت: محمد سامي بيتعصب لما بيكون في شخص مستهتر وكنت خايفة يكون عصبي زي ما قالوا بس سألت أحمد داش وهو طمني.

مي كساب حبر سري