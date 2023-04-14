رئيس جامعة مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

هنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الجمعة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

كما تقدم رئيس جامعة مطروح، بخالص التهنئة إلى الإخوة المسيحيين من أسرة الجامعة، من السادة أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، متمنيًا للجميع دوام الاعياد والامجاد في كنف بلدنا الحبيب مصر.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، عمق الوحدة الوطنية والالفة والمحبة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الاستقرار والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.