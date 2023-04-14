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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار
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هنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الجمعة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

كما تقدم رئيس جامعة مطروح، بخالص التهنئة إلى الإخوة المسيحيين من أسرة الجامعة، من السادة أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، متمنيًا للجميع دوام الاعياد والامجاد في كنف بلدنا الحبيب مصر.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، عمق الوحدة الوطنية والالفة والمحبة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الاستقرار والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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