ألكسندر ديل فال يكتب: استيراد الغاز الأمريكي.. أوروبا كبش الفداء.. وسط النفاق المناخى.. النفط والغاز الصخرى الأمريكي.. نعيم جديد أم خداع بصرى قصير المدى؟

الأحد 16/أبريل/2023 - 07:10 م

تعتبر الولايات المتحدة الرابح الأكبر فى أزمة الغاز بين روسيا وأوروبا فى أعقاب الحرب فى أوكرانيا والعقوبات.. هل نتذكر الفيلم الوثائقى جاز لاند؟ والذى عُرِض فى عام 2010 فى مهرجان صندانس فى الولايات المتحدة.. هذا الفيلم انتقد مشغلى الغاز والصخر الزيتى الأمريكيين، بسبب التلوث الشديد للمياه الجوفية من خلال عملية التكسير الهيدروليكى (Fraking) المضادة للبيئة والمستهلكة للطاقة. هذا الفيلم الوثائقى، لم يبطئ بأى حال من الأحوال صناعة النفط والغاز الصخرى فى الولايات المتحدة، فى حين أن الأمريكيين يعتبرون اليوم أكبر منتجى النفط فى العالم (19٪) والغاز الطبيعى (22٪)، حيث يقومون بتصدير جزء فى شكل غاز مسال.

فى الوقت نفسه، منع الاتحاد الأوروبى نفسه من إنتاج هذا النوع من الغاز على أراضيه، حتى لو تم إحياء الجدل مؤخرًا فى ألمانيا على خلفية العقوبات المفروضة على الغاز الروسى، والتى تبدو الصورة كلها متناقضة حيث زادت دول الاتحاد الأوروبى وارداتها من الطاقة وتحديدًا من الغاز الصخرى الأمريكى، ومن بين تلك الدول الأوروبية التى زادت وارداتها من هذا الغاز فرنسا. وأظهرت بعض الدراسات التى يرجع تاريخها إلى عام 2013 أن تطوير الغاز الصخرى فى أوروبا كان من شأنه أن يرفع الإنتاج السنوى إلى 161 مليار متر مكعب سنويًا، أى ما يعادل فترة ما قبل الحرب الروسية فى أوكرانيا. ومع ذلك، منذ غزو روسيا لأوكرانيا، كانت أوروبا تستورد الغاز الطبيعى المسال والغاز الصخرى الأمريكى المسال بنسب متزايدة. ومنذ مارس 2022، زادت شركة إنجى واردات الغاز الصخرى من شركة Cheniere Energy الأمريكية ثم وقعت عقدًا آخر مدته 15 عامًا مع American NextDecade بهدف تسليم 2.4 مليار متر مكعب سنويًا اعتبارًا من عام 2026.

وهنا علينا أن نتذكر أنه باستثناء الاحتراق، فإن للغاز الطبيعى المسال بصمة وتأثيرًا كربونيًا واضحًا فى مجالى التصنيع والنقل أكبر بثلاث مرات من الغاز الطبيعى المستورد عبر خط الأنابيب. وبنفس الطريقة، إذا وصل النفط المستورد من روسيا مباشرة عبر خط الأنابيب إلى أراضينا، فإن تعديل سلسلة التوريد يؤدى منذ فرض العقوبات إلى إعادة توجيه كميات كبيرة من التدفقات مما يعنى المزيد من الانبعاثات.

فى الولايات المتحدة الأمريكية، هى نفس إدارة بايدن، التى اشتهرت فى البداية بكونها فاضلة بيئيًا، ولحسن الحظ أعادت دمج اتفاقيات باريس، التى تجيز عددًا كبيرًا من التصاريح على الأراضى العامة التى تم تجميدها سابقًا وبالتالى تم إعادتها إلى السوق لصالح شركات الغاز والنفط الصخرى الأمريكية. بعيدًا عن أنهم يقومون بإخفاء أرباح أنشطتهم، التى أعيد إطلاقها فى عهد باراك أوباما، لم تكن تلك الشركات مزدهرة على الإطلاق، فى ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز آنذاك، مع العلم أننا بين نهاية عام 2021 وأغسطس 2022 بالنسبة للمستهلك النهائى، تراوح سعر نفط بين 40 و75 دولارًا للبرميل إلى 70-120 دولارًا، وبالنسبة للسعر الفورى للغاز الأوروبى كان فى حدود 7 دولارات لكل MBTU (مليون وحدة حرارية، وهو مقياس شائع لمحتوى الطاقة للنفط الخام والمنتجات المكررة وقياس حجم الغاز الطبيعى). ثم وصل إلى 32.3 دولارًا لكل MBTU تقريبًا فى الربع الأول من عام 2022، ثم سعر 72 دولارًا لكل MBTU (مرجع أمريكي) من غزو أوكرانيا لتصل الأسعار اليوم إلى حوالى 87 دولارًا (الرقم الرسمى وقت كتابة هذا المقال، منتصف أغسطس 2022).

كل ذلك يعنى أن التكلفة تقارب 245 يورو لكل ميجاوات/ ساعة للمستهلك النهائى إذا ترجمنا تلك الأرقام إلى وحدات قياس أوروبية. ومن تبعات هذه الظاهرة صافى الأرباح القياسية التى سجلتها الشركات الكبرى فى عام 2022، والتى تم الإعلان عنها رسميًا فى فبراير 2023 والتى بثتها العديد من وسائل الإعلام. وعلينا أن نتذكر أنه بأرباح قدرها 40 مليار دولار (36.33 مليار يورو) فى عام 2022، حققت مجموعة شل البريطانية ضعف ما كانت عليه فى عام 2021. وحققت مجموعة النفط البريطانية BP 27.6 مليار دولار (25.72 مليار يورو) لعام 2022 (مقارنة بـ12.82 مليار يورو دولار فى عام 2021). كما حققت شركة Exxon-Mobil الأمريكية 55.7 مليار دولار فى عام 2022 مقابل 23 مليار دولار فى عام 2021 (بزيادة قدرها 10 مليارات عن الرقم القياسى السابق لعام 2008). وحققت شركة شيفرون الأمريكية الثانية صافى ربح بلغ 36.5 مليار دولار فى عام 2022 أى أكثر من ضعف العام السابق. كما حطمت الرقم القياسى السابق لعام 2011 بنحو 10 مليارات دولار.

فى عام 2022، حققت مجموعة TotalEnergies الفرنسية أكبر صافى ربح فى تاريخها: 20.5 مليار دولار (19 مليار يورو)، أفضل من الرقم القياسى السابق البالغ 16 مليارًا فى عام 2021. فى المجموع، تجاوزت أرباح الشركات الخمس الكبرى (شل وشيفرون وإكسون موبيل وبى بى وتوتال إنرجي) 150 مليار دولار فى عام 2022. وأحيت هذه النتائج الهامة الجدل حول فرض ضرائب على "الشركات الكبرى". بالإضافة إلى هذه الشركات الخمس "الكبرى"، شهدت شركات أخرى ارتفاعًا فى أرباحها، مثل العملاق النرويجى Equinor، التى تضاعفت ثلاث مرات فى عام 2022 ليصل إلى 28.7 مليار دولار. (انظر: https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/total-energies-shell-les-principaux-groupes-petroliers-ont-degage-des-benefices-records-en-2022_AD-)

حول الغاز الصخرى الأمريكى

لقد غيرت ثورة الغاز الصخرى الأمريكى تمامًا، فى وقت قصير، مشهد الطاقة الأمريكى والعالمى من خلال تحويل البلاد إلى قوة عظمى فى مجال النفط والغاز، وبالتالى زعزعة التوازنات الجيوسياسية العالمية. وأصبحت الولايات المتحدة، التى ظلت لفترة طويلة أكبر مستورد للنفط فى العالم، مُصدرًا للنفط الخام والمنتجات البترولية على أساس سنوى فى عام 2020. وأصبح الأمريكان مصدرين للغاز فى عام 2017. ومع وصول الإنتاج إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يوميًا، فى عام 2019، تجاوزت صادرات النفط والغاز والفحم مجتمعة الواردات لأول مرة منذ عام 1953. والولايات المتحدة، التى حصلت بالتالى على استقلالها فى مجال الطاقة، لا تخطط لأن تصبح مستوردًا صافيًا للنفط مرة أخرى قبل عام 2050. ويجب القول أنه منذ روكفلر، كان استغلال النفط التقليدى كافيًا لفترة طويلة فى الولايات المتحدة، ولكن منذ العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، بدأت الاحتياطيات فى النفاد. كما أدى وصول الغاز الصخرى فى أواخر العقد الأول من القرن الحادى والعشرين إلى "حل" المشكلة. ثم بدأت شركات النفط فى الحفر بشكل أعمق للوصول إلى احتياطيات النفط الصخرى التى تقع على عمق يتراوح بين 3000 و5000 متر (حوالى ثلاثة أضعاف عمق الهيدروكربونات التقليدية، البترول).

هذه هى الطريقة التى بدأ بها إنتاج الزيت الصخرى فى يوليو 2006 فى تشكيل "باكن" الممتد على جانبى داكوتا الشمالية ومونتانا. تسارعت عملية التطوير فى عام 2010: زاد الإنتاج فى تشكيل باكن من 400000 برميل فى يونيو 2011 إلى 874000 فى يوليو 2013.

ومن المفارقات أن استغلال النفط الصخرى، على عكس النفط التقليدى، يتم تحقيقه بسرعة بآبار أقل تكلفة من تلك اللازمة لاستخراج النفط التقليدى (مع المضخات الشهيرة: "رافعات المضخات"). لها عمر محدود لأن كل إيداع يحتوى على كمية محدودة من الهيدروكربونات وكل ذلك يترجم إلى عشرات المنشآت الجديدة التى يتم بناؤها كل أسبوع فى الولايات المتحدة.

وهكذا، بعد الغاز الصخرى، سرعان ما رأت شركات النفط فرصة لاستخدام المكاسب غير المتوقعة من النفط الصخرى الأمريكى للتصدير، خاصةً وأن البنية التحتية للتكرير لم تكن متوافقة حقًا مع هذا المنتج. ومع ذلك، تم حظر صادرات النفط فى الولايات المتحدة منذ عام 1973، عندما فرضت الدول العربية حظرًا على صادرات النفط إلى الولايات المتحدة، متهمة بدعم إسرائيل خلال حرب يوم الغفران. ثم أدى هذا القرار إلى تضاعف أسعار النفط أربع مرات. وبعد شهور من الضغط المكثف، أقنعت شركات النفط الأمريكية مجلس النواب أخيرًا، فى عام 2015، بالموافقة على رفع حظر تصدير النفط المطبق منذ ما يقرب من أربعين عامًا (تراخيص التصدير).

مفارقة إدارة أوباما.. على الرغم من حشدها بقوة من خلال مكافحة تغير المناخ، استثمرت الدولة بعد ذلك بكثافة فى خطوط أنابيب الغاز للتصدير إلى البلدان المجاورة لها: المكسيك وكندا، ولكن أيضًا فى مصانع التسييل، لا سيما فى تكساس ولويزيانا، لتصدير الغاز الطبيعى المسال عن طريق سفن الشحن إلى أوروبا أو آسيا. هذا لا يعنى أن الولايات المتحدة لا تهتم. وبالفعل، تواصل أمريكا الحصول على إمدادات النفط الكندى والسعودى والمكسيكى والفنزويلى والعراقى، بما يصل إلى 6 ملايين برميل يوميًا، لأسباب فنية فى الأساس، مرتبطة بقدرة المصافى الأمريكية المنظمة لمعالجة الخام الثقيل نوعًا ما. ولأن الزيت الصخرى أخف قليلًا، فإن هذا يفسر سبب تفضيل تصديره. بالطبع، تتغير رقعة الشطرنج العالمية للطاقة وفقًا لهذه الصفقة الجديدة. وهكذا، فإن الحظر المفروض على إيران يفتح منافذ جديدة للنفط الأمريكى، الذى يحل جزئيًا محل الخام الإيرانى المُصدَّر إلى أوروبا وآسيا.

ومع ذلك، فإن مشكلة النفط والغاز الصخرى تتسبب فى إسالة الكثير من الحبر على الورق فهناك من ينتقد القطاع لكونه جشعًا للغاية فى الاستثمار، لأن إنتاج الآبار ينخفض ​​بسرعة كبيرة، وبالتالى لا بد من الحفر باستمرار ومن أجل ذلك الاقتراض. وتضاعفت ديون المنتجين فى أمريكا الشمالية ثلاث مرات بين عامى 2005 و2015 لتصل إلى 200 مليار دولار. وبطبيعة الحال، فإن الحساسية لتقلبات الأسعار شديدة للغاية. وهذا يترجم إلى حالات إفلاس أو انسحاب شركات خدمات نفطية كبرى مثل Baker Hughes أو Schlumberger، التى تعد واحدة من أكبر اللاعبين فى هذا القطاع.

أهون الشرين؟

الانتقاد الرئيسى والمشروع الآخر لهذا الاستغلال عن طريق التكسير الهيدروليكى يتعلق بعواقبه البيئية الرهيبة. فى الواقع، تتضمن هذه التقنية الخاصة الحقن المكثف لأنواع عديدة من الإضافات الكيميائية فى الصخور، والتى لها تأثير فى تلويث التربة وتلويث المياه الجوفية، مع عواقب صحية مباشرة على السكان المحليين والتنوع البيولوجى. هناك أيضًا مخاطر زلزالية، لأنه من خلال تكسير الصخور، يؤدى استغلال الهيدروكربونات غير التقليدية إلى تعديل التوازن التكتونى المحلى، مما يتسبب فى حدوث زلازل أو انهيارات أرضية. أخيرًا، من الصعب بشكل متزايد تبرير استغلال رواسب الوقود الأحفورى الجديدة، المتورطة فى تغير المناخ، بدون سياسة مواتية للطاقات منخفضة الكربون. ومع ذلك، لا يزال اقتصادنا يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفورى.

وعليه، ووفقًا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، فإن إنتاج النفط الصخرى يجب أن يصل إلى 11 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2035، وهو ما سيمثل 66٪ من إجمالى إنتاج النفط فى الولايات المتحدة. يأخذ هذا النمو فى الاعتبار إحياء استغلال النفط البحرى، الذى قررته إدارة ترامب. التصريح، الذى تم تطبيقه منذ عام 2019، يتعلق بجميع المياه الساحلية تقريبًا، موطن 98٪ من موارد النفط والغاز غير المستغلة فى المجال الفيدرالى، بما فى ذلك نسبة كبيرة من الهيدروكربونات غير التقليدية. باختصار، النفط الصخرى الأمريكى بعيد كل البعد عن أن يكون ميتًا، وبعيدًا عن ذلك، حتى لو كان الافتقار إلى الربحية، والذى تفاقم بسبب أزمة كوفيد-19، سيكون بالتأكيد فى وقت أو آخر قضية سياسية ومالية. من الواضح أن الارتفاع الحاد فى أسعار النفط والغاز عقب الانتعاش بعد الإغلاق فى عام 2021 واندلاع الحرب فى أوكرانيا قد رفع مستوى الربح فى النفط الصخرى ليصل إلى سقف سعرى معين (ما يقرب من 50 دولارًا أمريكيًا للبرميل).

معلومت عن الكاتب:

ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. سقدم لنا صورة بانورامية متكاملة، حول النفط والغاز الصخرى الأمريكى، وتناقضات الإدارة الأمريكية فى هذا الشأن.

