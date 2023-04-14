ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

‏وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31069 طنا تشمل: 16976 طن يوريا صب و811 طن يوريا معبأ و212 طن برتقال و700 طن صويا و2345 طن رمل و560 طن ملح معبأ و1390 طن مولاس و8075 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32753 طن تشمل: 5356 طن عدس و10620 طن ذرة و5975 طن قمح و6603 طن صويا و999 طن خشب زان و3100 طن زيت طعام و100 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 362 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 221 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2269 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 155797 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128936 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3657 طن قمح متجهين إلى طنطا وشبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5057 شاحنة.

قال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، إن ميناء دمياط يؤكد مزاياه التنافسية بتفريغ وشحن بضائع عامة ونقلها عبر نهر النيل، في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري، واستكمالًا للتنسيق التام والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة النيل الوطنية للنقل النهري.