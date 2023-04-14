إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب جزيرة جاوة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أعلنت أن زلزالًا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل جزيرة جاوة، اليوم الجمعة، لكن ليس هناك مخاوف من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، إذ أن الزلزال وقع على عمق 632 كيلومترًا، وكانت هناك هزات ارتدادية بعد نحو 20 دقيقة بلغت قوتها 5.5 درجة.

وشعر السكان بالزلزال في المراكز الحضرية في سورابايا وتوبان وسيمارانج ودينباسار، بجزيرة بالي، وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوة الزلزال في البداية عند 6.5 درجة، وقال إنه كان على عمق 592 كيلومترًا.

وتقع إندونيسيا فوق ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تتسم بنشاط زلزالي كبير.