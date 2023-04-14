"نادر.. مميت.. ينتمي لعائلة إيبولا".. ماذا تعرف عن فيروس ماربورج بعد اجتياحه دول إفريقية؟.. "الصحة العالمية": خطورته تكمن في التشابه مع أمراض عديدة.. وتصل وفياته إلى 88 %.. ولا توجد لقاحات لعلاجه

"إنه فيروس نادر ينتمي إلى عائلة فيروس إيبولا.. لكن قد يكون مميتًا".. بهذه الكلمات افتتحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)تقريرها حول فيروس ماربورج الذي بدأ يتفشى في غينيا الاستوائية وتنزانيا، وارتفعت حصيلة وفياته في غينيا الاستوائية فقط إلى 11 حالة وفاة حتى كتابة هذه السطور.

وبحسب بيانات السلطات الصحية في غينيا الاستوائية، فإن فيروس ماربورج أصاب 15 حالة جديدة تم تسجيلها، فيما تتابع السلطات 385 شخصًا كانوا على تواصل مع المصابين، بعدما سجلت الحالات الأولى من الفيروس في كيينتيم شرق البلاد وانتشر الفيروس حتى وصل إلى بيتا العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث أعلن عن 9 إصابات.

فيروس ماربورج يضرب تنزانيا

وفي 21 مارس 2023، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية تنزانيا المتحدة في عن تفشي مرض فيروس ماربورج، بعد إصابة 8 حالات، توفي منهم 5 حالات ليصل معدل وفاة الحالات: 62،5٪، بين سكان قريتين في مقاطعة بوكوبا بإقليم كاجيرا بجمهورية تنزانيا المتحدة، كما أصيبت حالتان من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتوفيت إحدى الحالتين.

وبدأ المرض في الإنتشار في تنزانيا، في 16 مارس 2023، عندما أعلنت وزارة الصحة التنزانية إصابة 7 أشخاص، توفي منهم 5 على الأقل بسبب مرض غير معروف، وتأكد لاحقًا أن الحالتين مصابتان بعدوى بفيروس ماربورج، وذلك عن طريق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بالانتساخ العكسي (RT-PCR) في المختبر الوطني للصحة العامة في تنزانيا. وفي 21 مارس 2023، أعلنت وزارة الصحة رسميًا عن أول فاشية لمرض فيروس ماربورج في البلاد.

الصحة العالمية تحذر

من جهتها، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرات متكررة حول مواجهة غينيا الاستوائية انتشار غير مسبوق لفيروس ماربورج في وقت تحتاج فيه قدرات البلاد لمواجهة انتشار فيروس ماربورج للدعم، وقالت المنظمة الدولية إنه في 7 فبراير 2023، أبلغت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في غينيا الاستوائية عن وفاة عدد من الأفراد المشتبه في إصابتهم بالحمى النزفية.

وفي 12 فبراير 2023، تأكدت إصابة عيّنة واحدة بفيروس ماربورج عن طريق إجراء اختبار تفاعل البوليميراز التسلسلي في الوقت الحقيقي، وذلك في معهد باستور في داكار، السنغال، ولا تزال التحريات جارية من أجل العثور على حالات إضافية. وتدعم المنظمة الاستجابة من خلال تعزيز تتبع المخالطين، والتدبير العلاجي للحالات، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والمختبرات، والإبلاغ عن المخاطر، والمشاركة المجتمعية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتفيد تقديرات المنظمة بأن خطر الفاشية مرتفع على الصعيد الوطني، ومعتدل على الصعيد الإقليمي، ومتدنٍ على الصعيد العالمي، حيث توفي 8 أشخاص على الأقل في غينيا الاستوائية منذ 7 يناير وحتى 7 فبراير 2023،

في قريتين بمقاطعة نسوك نسومو التابعة لمحافظة كي-نتيم الشرقية في منطقة ريو موني. ووفقًا للتحريات الوبائية الجارية، ظهرت على الحالات الحمى، وأعقبها الضعف والقيء والإسهال الذي يحتوي على لطخ من الدم. وإضافة إلى ذلك، ظهر على حالتين آفات جلدية وأُصيبتا بنزيف في الأذن.

ما هو فيروس ماربورج؟

وتشير تقديرات الصحة العالمية على أن نسبة الوفاة بين المصابين بفيروس ماربورج تصل إلى 88 %، وفد كُشف عن مرض فيروس ماربورج للمرة الأولى في عام 1967 بعد وقوع فاشيات متتالية في ماربورج وفرانكفورت بألمانيا، وفي بلغراد بصربيا، وتعتبر خفافيش الفاكهة المصرية المضيف الطبيعي لفيروس ماربورج، الذي ينتقل منه الفيروس بعد ذلك إلى الأشخاص.

الأعراض وفترة الحضانة.. كيف ينتشر فيروس ماربورج

وينتشر فيروس ماربورج عن طريق سريانه بين البشر بملامسة دم شخص مصاب بالعدوى أو إفرازاته أو أعضائه أو أي سوائل أخرى تُفرز من جسده (عن طريق جروح الجلد أو الغشاء المخاطي)، وملامسة أسطح أو مواد ملوثة بهذه السوائل (كأغطية الأسرّة والملابس مثلًا)، وهو الأمر الذي أدى إلى إصابة العاملين في مجال الرعاية الصحية بعدوى مرض فيروس ماربورج أثناء رعايتهم لمرضى الفيروس.

وتتراوح فترة الحضانة من 2 إلى 21 يومًا. ويبدأ ظهور أعراض المرض الناجم عن فيروس ماربورج بشكل مفاجئ، وتكون أعراضه كالآتي:

حمى شديدة

صداع حاد ووعكة شديدة.

قد يُصاب المريض في اليوم الثالث بإسهال مائي حاد وألم ومغص في البطن وغثيان وتقيّؤ

في الفترة ما بين اليومين الخامس والسابع من ظهور الأعراض النزفية وخيمة، وعادةً ما تشهد حالات الإصابة المميتة شكلًا من أشكال النزيف، ويكون من مواضع متعددة في كثيرة من الأحيان.

تحدث الوفاة في أغلب الأحيان فيما بين اليومين الثامن والتاسع من ظهور الأعراض، ويسبقها عادة فقدان شديد للدم.

خطورة فيروس ماربورج

وتكمن خطورة المرض في أنه من الصعب اكتشافه في المرحلة المبكرة للإصابة بالمرض، لتشابهه مع العديد من الأمراض التي تسبب الحمى والنزيف مثل فيروس الإيبولا، وكذلك الملاريا، وحمى التيفوئيد، ومرض البريميات، والالتهابات الريكتيسية، والطاعون. ويمكن إجراء التأكيد المختبري عن طريق اختبارات مختلفة، مثل مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA)، واختبارات اختبارات الكشف عن المُستضِدّات، واختبار تحييد المصل، ومقايسة تفاعل البوليميراز المتسلسل بالانتساخ العكسي، والمجهر الإلكتروني، وعزل الفيروس عن طريق زراعة الخلايا.

وبحسب "الصحة العالمية فإنه لا توجد لقاحات أو علاجات معتمدة مضادة للفيروسات لعلاج هذا الفيروس، إلا أن معالجة المريض بالسوائل الفموية أو الوريدية وعلاج أعراض المرض قد تؤدي إلى إنقاذ المرضى.

التاريخ الأسود لفيروس ماربورج

وبالرجوع إلى تاريخ انتشار الفيروس، فإن العديد من الدول واجهت انتشار فيروس ماربورج، خلال الفترة من 1975 وحتى 2023، والتي جاءت كالتالي: