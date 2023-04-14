عودة مياه الشرب لمركز ومدينة كفر الشيخ بعد انقطاع 7 ساعات

أعلنت، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن عودة المياه، بعد إعلانها قطع مياه الشرب عن كفر الشيخ، لمدة 7 ساعات، من بعد صلاة الفجر في الساعة الرابعة، اليوم الجمعة، حتى الساعة 11 قبل صلاة الجمعة، لغسل المروقات بمحطات كفر الشيخ، وتؤثر على مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأهابت الشركة حينها بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.