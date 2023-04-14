ads
الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عودة مياه الشرب لمركز ومدينة كفر الشيخ بعد انقطاع 7 ساعات

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن عودة المياه، بعد إعلانها قطع مياه الشرب عن كفر الشيخ، لمدة 7 ساعات، من بعد صلاة الفجر في الساعة الرابعة، اليوم الجمعة، حتى الساعة 11 قبل صلاة الجمعة، لغسل المروقات بمحطات كفر  الشيخ، وتؤثر على مركز ومدينة كفر الشيخ.
 وأهابت الشركة حينها بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

الصرف الصحي بكفر الشيخ شركه مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ مدينة كفر الشيخ انقطاع مياه الشرب بكفر الشيخ الخط الساخن 125