حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة ليومي 11 و 12 أبريل الجاري

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، حيث وافق المجلس "في المجموع" على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة، الأول: بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة "لتزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة"، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية "لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن".

ووافق المجلس نهائيًا على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار، وتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وأحال المجلس (29) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وطالب مجلس النواب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته بشأن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، ووضع حد لتلك الاعتداءات حتى نجنب المنطقة مزيدًا من التوتر والعنف.

كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم بمناسبة الأعياد.

الجلسات العامة

جلسة الثلاثاء 11/4/ 2023

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، "كلمة" في بداية الجلسة العامة للمجلس على خلفية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى الشريف والاعتداء على رواد المسجد والمصلين في يوم 5 أبريل 2023، أكد خلالها أن اقتحامُ الشرطةِ الإسرائيليةِ للمسجدِ الأقصى الشريفِ وما صاحبَ ذلكَ منْ اعتداءاتٍ سافرةٍ على المصلين ما هوَ إلا تعدّ صارخٍ على حريةِ العبادةِ التي كفلتها المواثيقُ الدوليةُ كافة كما أنهُ تصعيدٌ خطيرٌ غيرُ مقبول ولنْ ينتجَ عنهُ إلا مزيدٌ منْ الاحتقانِ وتفاقمَ للعنفِ وتقويض لجهودِ التهدئةِ التي تسعى لها مصرُ في ظلِ شراكةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ، وتابع رئيس مجلس النواب: ونحنُ إذْ ندينُ ونستنكرُ هذا الاعتداءِ السافرِ على القيمِ الإنسانيةِ والانتهاكُ الصارخُ للقراراتِ والمواثيقِ الدوليةِ، مطالبًا المجتمعَ الدوليَ بتحملِ مسئوليتهِ في وضعِ حدٍ لتلكَ الاعتداءاتِ حتى نجنبَ المنطقةُ مزيدًا منْ التوترِ والعنفِ.

وشهدت الجلسة إدانات نيابية واسعة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واقتحام المسجد الأقصى وأكد النواب أن هذه الانتهاكات تقوض جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين وطالبوا بتوحيد الموقف العربي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية مشددين على ضرورة قيام المجتمع الدولي بوضع حد لتلك الاعتداءات في ضوء مسئولياته المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (6) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: الاستفادة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، ودعم العمالة غير المنتظمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتعيين أصحاب الهمم في الوظائف إعمالًا للقانون، والتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء، والاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الأسمدة العضوية.

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع "تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية"، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. (إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة، كما استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

وخلال المناقشات ثمن النواب الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن، ووجه النواب التحية لجميع ضباط وأفراد الشرطة لجهودهم وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، مؤكدين أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الوزارة على تحديث التشريعات الأمنية، ومواكبة التطوير لاسيما في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز على الأمن الشامل وتطوير كافة مقدرات الأمن في كافة المناحي الشرطية، وكذلك مواكبة كافة التطورات العلمية التي تصاحب الأنشطة الشرطية في العالم وتخريج ضباط مؤهلين علميًا ونفسيًا، وأكد النواب أن التعديلات تحقق معايير الانتماء واختيار أفضل الكفاءات، وكذلك تنظيم إجراءات الحصول على الماجستير والدكتوراه، في ضوء حرص وزارة الداخلية الدائم على اعتماد الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد الكوادر الأمنية والارتقاء بالأداء وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.



جلسة الأربعاء 12/ 4/ 2023

أحال مجلس النواب في بداية جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (29) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون، كما استهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

وقبل البدء في المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية يأتي نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزامًا بأحكام المادتين (٦) و(١١) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لأم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها، كما تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس... وأكد رئيس مجلس النواب أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة؛ فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُله تحت رقابة من القضاء المصري.

وشهدت المناقشات إشادة برلمانية بمشروع القانون حيث وجه النواب الشكر والتقدير للقيادة السياسية لحرصها الدائم على تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدين أهمية هذه التعديلات كونها تحقق التساوي بين الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وفقًا للمواثيق الدولية، وأنها تراعى مفهوم الأمن القومي الشامل، كما أشار النواب إلى أن مشروع القانون يساهم أيضًا في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل خاصة في ظل أزمة توفير العملة الصعبة.

وافق مجلس النواب "نهائيًا" على (4) قرارات جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهي:

• قرار رئيس الجمهورية رقم (76) لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب).

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية... وخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تعمل على توسيع نطاق العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مساعدة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على زيادة الصادرات من خلال دعم الكيانات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية، والتأكيد على التعاون والتنسيق المتبادل، بما يساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة الصادرات المصرية وتحسين بيئة التجارة والاستثمار لصالح قطاع الأعمال والقطاع الخاص، بما يؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

• قرار رئيس الجمهورية رقم (101) لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع... وخلال المناقشات أكد النواب على أهمية الاتفاقية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني لتوسيع دائرة الحصول على خدمات أكثر كفاءة، وكذلك الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة وإدماجهم في المجتمع، ودعم الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرات الخدمة المدنية في مصر، وتحديث أنظمة الحوكمة الالكترونية العامة... فيما طالب عدد من النواب بضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وأن تقدم الحكومة تقريرًا وافيًا بما تم صرفه منذ عام 2019 من هذه المنحة.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (637) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بنك الصادرات والواردات الكوري، وبنك كريدى أجريكول- كوريا لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد (32) قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى... وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة كونه يعتبر نقلة حضارية في خدمات نقل المواطنين وتخفيف التكدس المروري.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثانية"... وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع الخط الرابع للمترو يعد استكمالًا لمسيرة التعاون المثمر بين البلدين (مصر واليابان) حيث يعتبر أحد أهم الحلول الفعالة في التعامل مع مشاكل النقل داخل محافظات القاهرة الكبرى.

وقبل رفع الجلسة توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص التهاني للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولشعب مصر العظيم (مسلمين ومسيحيين) بمناسبة الاحتفال بالأعياد، قائلًا: تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين)، فبالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة في أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات.. وأكد رئيس مجلس النواب أن مصر ترسل للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء، ويمارس الوطنية في أروع صورها. داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والإخوة والسلام.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023.