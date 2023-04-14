إصابة 17 عامل بحادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية في البحيرة

أصيب 17 عامل بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسد، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى ( القاهرة - الأسكندرية)، عند مدخل قريه الشجاعة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعيه بالطريق الصحراوي عند مدخل قرية الشجاعة التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال وبالفحص تبين إصابة" محمد ا. ح " ٢٤ سنة مقيم فى ابو المطامير، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم "محمد ه. ا " ٢٥ سنة مقيم في ابو المطامير، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "احمد ص. ع"، ٢٠ سنة مقيم في ابو المطامير بكدمات متفرقه بالجسم،" وائل ر. ع" ٢٣ سنة مقيم في ابو المطامير مصاب بكدمات متفرقه بالجسم،" زياد م. ش"٢٠ سنة مقيم في ابو المطامير، بكدمات متفرقه بالجسم ،"محمد م. د" ٢٣ سنة مقيم في ابو المطامير، كدمات متفرقه بالجسم " صلاح م. ش" ٢٥ سنة مقيم في ابو المطامير مصاب بكدمات متفرقه بالجسم،" هاني م. ا "١٩ سنة مقيم في ابو المطامير كدمات متفرقه بالجسم،" عبده خ. ر "١٦ سنة مقيم في ابو المطامير كدمات متفرقه بالجسم،"محمد ح. ع" ٢١ سنة مقيم في ابو المطامير بكدمات متفرقه بالجسم،"محمد ج. ح" ٣٠ سنة مقيم في ابو المطامير،كدمات متفرقه بالجسم "فارس م. ع "٢٣ سنة مقيم في ابو المطامير، بكدمات متفرقه بالجسم.، "محمد ن. ع " ٢٨ سنة مقيم في ابو المطامير كدمات متفرقه بالجسم،" فرج ا. ف" ٢٠ سنة مقيم في ابو المطامير كدمات متفرقه

" محمد س. ع" ١٦ سنة مقيم في ابو المطامير،

كدمات متفرقه بالجسم،" محمد ع. ا " ٢٥ سنة مقيم في ابو المطامير كدمات متفرقه بالجسم

،" احمد ا. ا "٤٠ سنة مقيم في ابو المطامير

كدمات متفرقه بالجسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.