بحضور وزير التعليم العالي.. رئيس جامعة قناة السويس يشارك بورشة عمل عن "منظومة الوافدين"

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأنه فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية التابعة لها وفى ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة الدور الرائد للتعليم المصري، والذي يتمثل بجذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر وضمن مبادرة "ادرس فى مصر" التي يرعاها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور شاركت جامعة قناة السويس بورشة عمل حول "منظومة الوافدين فى ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى" التى نظمتها الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين وأُقيم أمس الخميس الموافق 13 أبريل بدار الدفاع الجوى بالتجمع الخامس .

ورافق رئيس الجامعة الدكتور عطوة المتولي عطوة المدير التنفيذي لإدارة شئون الوافدين بالجامعة والأستاذ خالد فوزى مسئول العلاقات العامة بإدارة الوافدين ومُمثلين عن الطلاب الوافدين بالجامعة.

وتابع الدكتور ناصر مندور أن الورشة ضمت إجتماع موسع مع روساء الجامعات والملحقين الثقافيين والمديرين التنفيذين للوافدين بالجامعات المصرية، وقام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم شرحاً وافياً لآليات جذب الطلاب الوافدين وتطوير المنظومة الخاصة بهم ، ثم قام الدكتور شريف صالح مدير الإدارة العامة للوافدين بإستعراض آلية التقديم للطلاب الوافدين على منصة "إدرس في مصر" .

وعن ورشة العمل، أفاد الدكتور ناصر مندور أن وزير التعليم العالى والبحث العلمي قدم عرضًا تقديميًا يوضح ملامح التطور الذي يشهده التعليم العالي في مصر، في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة ٢٠٣٠، والتقدم الذي تشهده الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وكذلك عقد الشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة ، كما تناول سيادته مجموعة من البرامج البينية والتي تجمع بين التخصصات بعضها ببعض والتي تدرس بالجامعات المصرية، وبالشراكة مع الجامعات الدولية، والتي تمنح الخريج شهادة مُزدوجة من الجامعة المصرية ونظيرتها الأجنبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عطوة المتولي أنه على هامش ورشة العمل تم تنظيم حفل إفطار رمضان السنوى للطلاب الوافدين ودورة رمضانية في خماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين تحت عنوان "كأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الوافدين (النسخة الأولى)".

كما أعرب الطلاب المُشاركون عن بالغ سعادتهم بتلك المشاركة وحسن التنظيم ، مؤكدين على دعم الجامعة وإهتمامها بكل ما يخص الطلاب الوافدين .