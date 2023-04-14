وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين حصيلة ضحايا عقار الورديان المنهار غرب الإسكندرية

كشف بيان الصادر عن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم، عن حصيلة ضحايا عقار الورديان المنهار غرب الإسكندرية، الذي انهار أمس الخميس، واستمرت عملية انتشال الضحايا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف بيان المديرية، أن حصيلة ضحايا عقار الورديان المنهار غرب الإسكندرية 6 متوفين و5 مصابين.

وأفاد البيان بأنها تلقت إشارة من غرفة عمليات المحافظة، بانهيار عقار بالورديان بشارع عبيد حسن بجوار جامع حبشي تابع حي غرب.

وأشار إلى أن فريق الأغاثة بالمديرية بقيادة الدكتورة ماجده جلاله مدير المديرية، ومريم رفعت مسئول الإغاثة بالمديرية وأمل عبدالفتاح مدير إدارة غرب الاجتماعية ومرفت نبيل مراجع بالأدارة ودعاء عطية رائدة اجتماعية وفريق الطوارئ بالهلال الأحمر توجهوا إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر.

وتابع أن العقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية وانهيار العقار بالكامل وبه سكان وتم انتشال 6 متوفين من تحت الانقاض وجار البحث عن آخرين.

وأشار إلى أنه تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى الميري، وجار المتابعة من الموقع لتقديم كافة المساعدات المادية والدعم النفسي للأسر المتضررة.