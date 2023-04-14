برلماني: رفع سعر توريد القمح إلى 1500 جنيه قضى على السوق السوداء

أشاد النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء، على منح حافز إضافي لتوريد القمح لتصل قيمة الأردب إلى 1500 جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، في مراجعة سعر توريد القمح للفلاحين خلال الموسم الزراعي الحالي. قائلا: أنه قرار اقتصادي في الصميم ويهم ملايين المزارعين، ويزيد الحصيلة المتوقعة من توريد القمح للحكومة في نهاية موسم القمح.

ونوه كعربان في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر توريد القمح يقضي على السوق السوداء، والقرار جاء فى وقته المناسب، ويمثل خطوة جيدة لتشجيع المزارعين على توريد القمح. فالقمح سلعة استراتيجية وخطوات الحكومة بتوجيهات السيسي في هذا الصدد مقدرة تماما.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرار بزيادة سعر توريد القمح، إلى 1500 جنيه للأردب الواحد، قضى على مخاوف كانت موجودة في الفترة الأخيرة، من حدوث أزمة ينتج عنها تراجع حجم التوريد المتوقع في موسم القمح الجديد، على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث يبلغ سعر طن الذرة الصفراء نحو ٢٠ ألف جنيها وسعر طن الردة نحو ١١ ألف جنيها، وهو الأمر الذى كان يستغله بعض التجار من ضعاف النفوس، لشراء كميات كبيرة من القمح من المزارعين بأسعار أعلى من سعر التوريد السابق، ويلعبون على هذه النقطة. مشددا أن رفع سعر توريد القمح ألى 1500 جنيه قضى فعلا على السوق السوداء ويدفع بكل المزراعين لتريد محصولهم للحكومة.

وأختتم النائب عاطف كعربان ،أن مصر تتبنى سياسة زراعة رائدة بمعنى الكلمة، وهناك اهتمام كبير من جانب الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية والتوسع الأفقي والرأسي والقمح على قمة أولويات الدولة المصرية.