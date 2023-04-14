تصدير 78 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر وجود نشاط في حركة تداول البضائع والشاحنات منذ الأمس وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 9000000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 802 شاحنة و 510 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3200 طن بضائع ، 413 شاحنة و505 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 86800 طن بضائع ، 389 شاحنة و5 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة عمان بينما تغادر السفينتين Parsa ، Mercur.J وعلى متنهما 78 الف طن فوسفات متجهين الى الهند كما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وعمان ، بينما تم تداول 4000 طن بضائع و384 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا ، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Lily of sea وعلى متنها 386 سيارة بوزن 670 طن قادمة من جدة .. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1930 راكب بموانيها .

