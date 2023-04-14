"الكهرباء الأوكرانية": "نحن بالوقت الضائع" في زابوريجيا

حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "عواقب وخيمة محتملة على صحة الإنسان والبيئة" إذا لم تتم حماية محطة زابوريزهيا للطاقة النووية، الخاضعة للسيطرة الروسية.

قدر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم الخميس أننا "في وقت ضائع" فيما يتعلق بـ"سلامة" محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، التي انفجر بالقرب منها منجمان مؤخرًا. حذر رافائيل جروسي في بيان صحفي صدر في فيينا، حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إذا لم نتحرك لحماية المحطة، فإن حظنا سينفد عاجلًا أم آجلًا، مع احتمال حدوث عواقب وخيمة على صحة الإنسان والبيئة"

وأضاف: "نحن في وقت ضائع فيما يتعلق بالسلامة والأمن النوويين في محطة زابوريزهيا للطاقة"، وهي الأكبر في أوروبا، والتي يحتلها الروس منذ مارس 2022، مكررًا المخاوف التي أعربت عنها منظمته مرارًا وتكرارًا. وقع انفجاران لغم أرضي خارج السياج المحيط بهذا الموقع، الأول في 8 أبريل ثم بعد أربعة أيام، بحسب البيان، انفجر لغم آخر. وقال رافائيل جروسي، الذي التقى مع كبار المسؤولين الروس في كالينينجراد (غرب روسيا) الأسبوع الماضي، إنه لم يعرف بعد سبب الانفجار. كان قد ذهب إلى محطة توليد الكهرباء في زابوريجيا قبل فترة وجيزة، للمرة الثانية منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

كما حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس من أن هذا الموقع، الذي يضم ستة مفاعلات نووية، لا يزال يعتمد على خط كهرباء واحد لا يزال قيد التشغيل، مما يشكل "خطرا كبيرا على الأمن والأمان النوويين".

وقالت وكالة الأمم المتحدة إن خط كهرباء طارئ تضرر في الأول من مارس لم يتم إصلاحه بعد. كما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن وضع العاملين في المحطة لا يزال "معقدًا وصعبًا"، بما في ذلك بسبب نقص الموظفين.