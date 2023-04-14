غدا.. تليسكوب جيمس ويب أمسية رمضانية فى مكتبة المستقبل

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ، أمسية فلكية بعنوان (تليسكوب جيمس ويب) ، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

تتناول الندوة الأقمار الصناعية، أهمية الاقمار الصناعيه والتعريف بها، كيف صنعت، ولماذا صنعت، واهميتها، وانواع الأقمار الصناعية، وكيفية دوارنها حول كوكب الأرض، ونفايات الفضاء، وأخيراً تليسكوب جيمس ويب.تنفذ الندوة فى السابعة من مساء الغد السبت فى مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافة بجمعية مصر الجديدة.

يذكر أن تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي أو مرصد جيمس ويب الفضائي ‏، كان يُعرف سابقًا بـالجيل القادم من التلسكوبات الفضائية هو مرصد فضائي شيد بناءً على مشروع مشترك بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية.

وللتلسكوب قدرة رصد لا مثيل لها ودقة غير مسبوقة، وحساسية عالية للأشعة تحت الحمراء، وهو خليفة التليسكوب هابل وسبيتزر وتشاندرا. ، وهو مزود بمرآة مكونة من 18 من الأجزاء ذات قطر اجمالي 6.5 متر كمرآة رئيسة، وسيرسل المقراب ليكون على بعد 1.8 مليون كيلومتر من الأرض بين الشمس والأرض.