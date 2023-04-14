تضارب التصريحات بشأن الوضع في "بخموط" الأوكرانية

اعتبر زعيم جماعة فاجنر الروسية شبه العسكرية، التي يتواجد مقاتلوها في الخطوط الأمامية في معركة بخموط، أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل لهذه المدينة الرمزية في شرق أوكرانيا. يواصل الجيش الأوكراني إحضار التعزيزات ونقلها إلى المدينة. قال يفجيني بريجوين على تليجرام "يدور قتال دامٍ وصعب، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل لبخموط"، مؤكدًا أن 80٪ من المدينة مع ذلك تحت السيطرة الروسية.

ويتناقض ما كتبه زعيم المجموعة شبه العسكرية مع تصريحات وزارة الدفاع الروسية التي أكدت قبل دقائق قليلة أن القوات الروسية على وشك الاستيلاء على بخموط كاملةً، وأن الجيش الأوكراني محاصر، بحسب الكرملين. وكتبت الوزارة في تقريرها اليومي أن "مجموعات فاجنر الهجومية تواصل عمليات عسكرية مكثفة لطرد العدو من الأحياء المركزية في أرتيوموفسك (الاسم الذي أطلقه الروس على بخموط)". وتابعت أن "القوات (الروسية) المحمولة جوًا تساند المجموعات المهاجمة على الأجنحة وتعرقل إرسال احتياطيات الجيش الأوكراني إلى المدينة مع إمكانية انسحاب (من بخموط) للوحدات المعادية".

من جهته، نفى الجيش الأوكراني أي حصار لقواته في بخموط، بؤرة القتال شرقي أوكرانيا، مما يطعن في تأكيدات وزارة الدفاع الروسية. وصرح المتحدث العسكري في المنطقة الشرقية سيرحي تشيريفاتي لوكالة فرانس برس بأن "هذا لا يتوافق مع الواقع"، مؤكدًا أن الجيش الأوكراني مازال لديه إمكانية "تسليم المواد الغذائية والذخيرة والدواء" في بخموط و"استعادة" جرحاه.