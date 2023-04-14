“الطاقة الدولية”: صادرات النفط الروسية تبلغ أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

على الرغم من العقوبات الشديدة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وصلت صادرات النفط الروسية في مارس الماضى إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020. ومع ذلك، فإن الدخل الذي تجلبه إلى موسكو لا يزال أقل بكثير مما كان عليه في عام 2022، كما تقول وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة.

ارتفع إجمالي شحنات النفط في مارس بواقع 0.6 مليون برميل يوميًا، ليصبح 8.1 مليون برميل يوميًا، مما زاد من عائدات موسكو النفطية المفاجئة بمقدار مليار دولار، وكان المجموع 12.7 مليارًا لشهر مارس، وهو رقم لا يزال أقل بنسبة 43٪ عن العام الماضي. وفقًا لآخر تقرير لوكالة الطاقة الدولية.