المفوضية الأوروبية توافق على خطة للمجر بقيمة مليار يورو

الجمعة 14/أبريل/2023 - 01:35 م

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مجرية بقيمة مليار يورو (حوالي 379 مليار فورنت هنجاري) لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تواجه زيادة تكاليف الطاقة في ضوء تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 لتعزيز تدابير الدعم في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن المجر أخطرتها، بموجب الإطار المؤقت للأزمة، بخطة بقيمة مليار يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تواجه زيادة تكاليف الطاقة في الفترة الأخيرة، وبموجب الخطة، ستتخذ المساعدة شكل مبالغ محدودة من المساعدات في شكل منح مباشرة.

وأضاف البيان: أن الغرض من ذلك هو تغطية جزء من التكاليف المتزايدة للغاز الطبيعي والكهرباء والتخفيف من تأثيرها على تلك الشركات غير القادرة حاليا على التعامل معها.

وسيكون المخطط مفتوحا من جميع الأحجام والقطاعات، باستثناء القطاع المالي وكذلك القطاعات التي يحتمل أن تكون ضارة بالبيئة".