روسيا تطلق مناورات مفاجئة لأسطولها في المحيط الهادئ

في سياق التقارب مع بكين، وتصعيد التوتر مع الغرب، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، تأهب القوات للقيام بمناورات مفاجئة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ وذلك بناء على أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، قال شويجو إن أسطول المحيط الهادئ الروسي، المتمركز في فلاديفوستوك، في الشرق الأقصى، سيعمل "في وقت قصير" على التدريب القتالي في المناطق البحرية "القريبة والبعيدة".

خلال هذه التدريبات، سيتدرب أسطول المحيط الهادئ على "صد الهجمات الجوية المكثفة"، و"البحث عن الغواصات وتدميرها"، وكذلك إطلاق طوربيد ومدافع وصواريخ، كما ذكر شويجو، خلال اجتماع مع كبار الضباط. وقال إن هذه المناورات تهدف إلى "تعزيز قدرات القوات المسلحة لصد أي اعتداء". وقال إن الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، الذي يرأس الأسطول الروسي بأكمله، سيكون مسؤولًا عن الإشراف على هذه التدريبات.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أعلنت فيه بكين، التي تجري تدريبات عسكرية مشتركة بانتظام مع الجيش الروسي، اليوم الجمعة، زيارة وزير الدفاع الصيني لروسيا، في الفترة من 16 إلى 19 أبريل.