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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يرحب بمدربه الجديد "أوسوريو" برسالة خاصة

أوسوريو المدير الفني
أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك
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أعلن نادي الزمالك عن تعاقده رسميا مع الكولومبي أوسوريو ليتولى قيادة الفريق بداية من اليوم الجمعة خلفا للبرتغالى فيريرا المدير الفني للفريق .

وعلقت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على "فيس بوك" على تعيين المدرب الكولومبي حيث ذكرت " رحبوا معنا بمدربنا الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مرحباً بك في نادي الزمالك" .

وكان أوسوريو قد تابع مباراة الزمالك وحرس الحدود بالأمس من المدرجات، على أن يتولى قيادة تدريب الفريق لأول مرة اليوم الجمعة .

وأوسوريو، المدير الفني الجديد تم الاتفاق معه على تدريب الفريق لمدة موسم وأربعة أشهر، ووقع إلكترونيا على ذلك.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

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