أوكرانيا: القوات الروسية تقصف بلدتين في منطقة سومي

الجمعة 14/أبريل/2023 - 01:28 م

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني، أن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الجمعة بلدتين بقذائف الهاون وتم تسجيل إجمالي 19 غارة على الإقليم.

وذكرت الإدارة في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت قذائف الهاون على بلدتي بيلوبيليا وسيريدينا بودا. وتم استهدافهما بحوالي 19 غارة جوية".

وبحسب الإدارة العسكرية، فقد سجلت ثلاث هجمات بقذائف الهاون في بلدة بيلوبيليا و18 غارة فيما ألقت القوات الروسية لغما واحدا في بلدة.

سيريدينا بودا.. مع الإشارة إلى قيام القوات الروسية بإطلاق النار على قريتين حدوديتين في منطقتي سومي وتشرنيهيف أمس الخميس.