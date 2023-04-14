رفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الفطر والقيامة المجيد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس، اليوم الجمعة، عن رفع حالة الاستعدادات القصوى بجميع مستشفيات السويس، استعداداً لاستقبال أعياد القيامة المجيد، والربيع وعيد الفطر المبارك.

وجهت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس، تعليماتها لجميع مديري المستشفيات والإدارات الفنية بالمديرية لرفع حالة الاستعداد للأعياد بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات لاستقبال اي حالات طارئة

وكانت الدكتورة أمل قد وجهت بانعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات وتلقى أي بلاغات والتعامل معها ، كما وقد شددت على تكثيف الرقابة علي محلات ومنافذ الأغذية ، و منظومة صرف الألبان والطعوم بالوحدات إضافة إلى مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع حالة الطوارئ للقصوى إستعداداً لعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم وحلول عيد الفطر المبارك وذلك بدعم سيادة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتوجيهات للتنسيق الكامل وتسخير جهود المحافظة للإستعداد والتعامل مع الأزمات خلال عطلة الأعياد القادمة.