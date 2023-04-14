بالإنفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٣٨ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٧ وحتى ١٣ ابريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا، كذلك وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.



واستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الاسبوع، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر "ليزلي ريد"، وبحث معها أوجه التعاون المستقبلي بين الوزارة والوكالة، كما شهد الوزير توقيع وثيقة مشروع " تحسين سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية في جنوب سيناء ، مصر" بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الأغذية والزراعة فاو، كما استعرض وزير الزراعة، النجاحات التي حققها القطاع الزراعي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال لقائه مع مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، حيث تخطت الصادرات الزراعية خلال العام الماضي 6.5 مليون طن.

فيما أطلقت جمهورية مصر العربية "الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027 " كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البيئة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر.

وأعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ما تم انجازه من خلال المشروع، حيث تم فحص 527 ألف طن بطاطس معدة للتصدير خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي المساحات الخالية من العفن البني على مستوى الجمهورية 742 ألف فدان، كما أعلنت الوزارة، استعدادات قطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية، من خلال معداته وآلاته لموسم حصاد القمح على مستوى محافظات الجمهورية.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثالث من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر أبريل ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، كما أعلنت الوزارة أنه تم ضبط أكثر من 259 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تم إعطاء أكثر من 5.8 مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023 والتي بدأت 4 مارس الماضي.

كما أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم خلال الفترة من 31/3/2023 حتى 6/4/2023، الإفراج عن 210 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 97 مليون دولار بزيادة 50 ألف طن عن الأسبوع الماضي، كذلك أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي عن انطلاق معرض زهور الربيع في نسخته رقم 90 يوم ١٣ مايو ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية ، بتحليل نتائج العينات التي تم استلامها من العملاء خلال هذا الاسبوع ٧٢٠٠ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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