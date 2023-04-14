ثقافة الجيزة تقدم رموزا مضيئة من ذوي الهمم في احتفالية يوم اليتيم

شارك فرع ثقافة الجيزة في احتفالية "يوم اليتيم" التي أُقِيمت بنادي الترسانة الرياضي، ، بمشاركة عدد كبير من الأيتام من ذوي القدرات الخاصة، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، المقدمة لذوي الهمم للمساهمة في تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع وتنمية قدراتهم المعرفية والفنية.

تضمنت الفعاليات محاضرة ثقافية قدمتها مكتبة دور التربية الثقافية بعنوان "رموز مضيئة من ذوي الهمم عبر التاريخ" تحدثت خلالها يارا زرزور عن سيرة ومسيرة عظماء التاريخ في مختلف المجالات الذين أثبتوا أن الإعاقة هي إعاقة الفكر والروح وليس الجسد، وطرحت "زرزور" مسيرة حياة عميد الأدب العربي طه حسين الذي يعد أحد أهم الكتاب والمفكرين وعلما من أعلام التنوير والحركة الأدبية الحديثة، كما سردت قصة حياة بعض الشخصيات البارزة كنماذج لقوة الإرادة الإنسانية ومنهم توماس أديسون، لويس برايل، هيلين كيلر، الموسيقار عمار الشريعي، أينشتاين، والإمام الترمذي، وغيرهم من النماذج المضيئة التي سطر التاريخ أسماءها بحروف من نور، أعقب ذلك ورشة فنون تشكيلية للرسم والتلوين للتعبير عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك، ثم ورشة رسم على الوجوه بمشاركة زينب صديق.

ولتنمية القدرات الفنية والإبداعية لذوي الهمم قدم أيمن يس ورشة فنية لتعليم فن طي الورق لعمل مروحة يدوية باستخدام ورق الكانسون الملون، كما أدارت هناء محمد مسابقة ثقافية مع توزيع مجلات قطر الندى للتحفيز على القراءة والاطلاع.

واختتمت الفعاليات بعرض عرائس القفاز لاسكتش مسرحي بعنوان "لبلب والأستاذ مبروك" الذي يحذر في سياق حوار بين شخصيتي العرض من عاقبة الغرور، ويوضح أهمية الثقة بالنفس قامت بتحريك العرائس منى يوسف، ثم عرض فني للتنورة التراثية بصحبة مجموعة من الأغاني الدينية الرمضانية، وتكريم فريق عمل ثقافة الجيزة بشهادات تقدير لجهودهم في إقامة الحفل وإسعاد الأطفال.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، وأقيمت بالتعاون مع جامعة القاهرة وجمعية البسمة لتنمية المجتمع، وجاءت بحضور عبد النبي ثابت المستشار القانوني بجامعة القاهرة، هدى أمين محمود نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

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