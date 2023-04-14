بث مباشر| صلوات الجمعة الطويلة بالقدس برئاسة الأنبا أنطونيوس

ينقل موقع “البوابة نيوز” فاعليات البث المباشر لصلوات الجمعة العظيمة من القدس، برئاسة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدني، وتأتي الصلوات بمشاركة عدد كبير من كهنة الإيبارشية بجانب شمامسة الكنيسة وحضور أقباط الأقصر.

