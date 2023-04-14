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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر| صلوات الجمعة الطويلة بالقدس برئاسة الأنبا أنطونيوس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ينقل موقع “البوابة نيوز” فاعليات البث المباشر لصلوات الجمعة العظيمة من القدس، برئاسة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدني، وتأتي الصلوات بمشاركة عدد كبير من كهنة الإيبارشية بجانب شمامسة الكنيسة وحضور أقباط الأقصر. 
 

الأنبا انطونيوس الجمعة العظيمة البث المباشر القدس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى