ضبط 7 أشخاص بتهمة القيام بعمليات سرقة بالقاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 7 اشخاص بينهم سيدتان لقيامهم بعمليات سرقة بالعاصمة.



تعود البداية عندما تم ضبط ( 3 أشخاص– مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزتهم(مقص حديدى- سلاح أبيض) حال قيامهم بالشروع فى سرقة كابلات كهربائية من أحد المخازن التابعة لإحدى الشركات وإستقلالهم سيارة قيادة أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

كما تم ضبط (شخصين– مقيمين بمحافظة القليوبية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالى)، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة ، وإعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

ونج رجال المباحث فى ضبط (سيدتين – مقيمتين بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب"النشل" وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .