ads
الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 7 أشخاص بتهمة القيام بعمليات سرقة بالقاهرة

بعض المتهمين
بعض المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 7 اشخاص بينهم سيدتان لقيامهم بعمليات سرقة بالعاصمة. 


تعود البداية عندما تم ضبط ( 3 أشخاص– مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزتهم(مقص حديدى- سلاح أبيض) حال قيامهم بالشروع فى سرقة كابلات كهربائية من أحد المخازن التابعة لإحدى الشركات وإستقلالهم سيارة قيادة أحدهم،  وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

كما تم ضبط (شخصين– مقيمين بمحافظة القليوبية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما "مستأجرة"  بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالى)،  وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة ، وإعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

ونج رجال المباحث فى ضبط (سيدتين – مقيمتين بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب"النشل" وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

3 وقائع سرقة الزاوية الحمراء بأسلوب الخطف تكوين تشكيل عصابي سرقة متعلقات المواطنين واقعة سرقة